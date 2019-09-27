Саудівська Аравія спростила отримання туристичної візи для українців

Саудівська Аравія спростила отримання туристичної візи терміном дії до 90 днів для громадян низки країн, зокрема для українців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк.

"Відтепер по прибуттю в країну можна отримати електронну візу, яка дозволить перебувати на території країни з туристичною метою до 90 днів. Українці теж входять до переліку країн, громадянам яких дозволено отримання туристичної візи", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, нововведення почне діяти 28 вересня.

Соколюк додав, що Саудівська Аравія є однією з найбільш закритих країн світу, яка фактично не видавала туристичні візи.

"З недавнього часу до країни можна було потрапити лише тим туристам, які подорожували групами. Також Саудівська Аравія видавала так звані "релігійні візи" для відвідування святих для мусульман місць", - зазначив він.