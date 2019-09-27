Саудовская Аравия упростила получение туристической визы для украинцев

Саудовская Аравия упростила получение туристической визы сроком действия до 90 дней для граждан ряда стран, в том числе Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

"Отныне по прибытии в страну можно получить электронную визу, которая позволит находиться на территории страны с туристической целью до 90 дней. Украинцы тоже входят в перечень стран, гражданам которых разрешено получение туристической визы", - написал он на своей странице в Facebook.

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По его словам, нововведение начнет действовать 28 сентября.

Соколюк добавил, что Саудовская Аравия является одной из самых закрытых стран мира, фактически не выдавала туристические визы.

"С недавнего времени в страну можно было попасть только тем туристам, которые путешествовали группами. Также Саудовская Аравия выдавала так называемые религиозные визы для посещения святых для мусульман мест", - отметил он.