33-річний австрійський консерватор Себастьян Курц, схоже, збереже крісло канцлера, але незрозуміло, чи відновить він ту саму коаліцію з націоналістами, чиї неприємності призвели до краху його попередного уряду, чи вирішить шукати союзу з новими партнерами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

В останніх опитуваннях підтримка партії Курца становила 33% або 34%, а соціал-демократів та Партії свободи (FPÖ) - від 20% до 23% кожної. Опитування показують, що зелені готові повернутися до парламенту з 11-13% після втрати своїх місць на останніх виборах два роки тому, а ліберальний, але про-бізнесовий Neos набирає близько 8%.

Народна партія Курца перемогла на виборах 2017 року з 31,5% голосів, соціал-демократи отримали 26,9%, а Партія свободи - 26%. Остання, здається, втратила деяких виборців через скандал цього року, але зберігає дуже суттєву підтримку.

Партія свободи намагається повернутися до уряду з Курцом.

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Курц добре говорить про нового лідера FPÖ Норберта Гофера. Але ці амбіції можуть бути ускладнені ворожнечею між партією Курца та Гербертом Кіклем, лідером парламентської фракції FPÖ та колишнім міністром внутрішніх справ Курца.

Курц заявив телебаченню ORF минулих вихідних, що співпраця в останній коаліції з Партією свободи була доброю, "в той же час це було важко з віршами про щурів та іншими окремими справами". Це, зокрема, була згадка про інцидент торік, коли місцевий чиновник Партії свободи опублікував вірш, в якому порівнював мігрантів зі щурами.

Крім того, влада Австрії веде розслідування проти колишнього віцеканцлера та екслідера ультраправої Партії свободи (FPÖ) Гайнца-Крістіана Штрахе через нібито схему розкрадання коштів за участю його, його колишнього охоронця та жінки, яка працювала керівником його офісу.

У травні Штрахе пішов у відставку з посади віцеканцлера та лідера FPÖ через так звану справу "Ібіци", яка закінчилася також падінням уряду Себастіана Курца та оголошенням дострокових виборів 29 вересня.

Також існує варіант "великої коаліції" з соціал-демократами - звичне поєднання, яке керувало Австрією протягом більшої частини її повоєнної історії. Курц у 2017 році допоміг покласти край "великій коаліції", яку очолював соціал-демократ.

Курц залишив свої двері відкритими, заявивши ORF, що "кожна демократично обрана партія потенційно може бути в уряді".

І якщо стабільна коаліція неможлива, "уряд меншості також є варіантом", сказав він.

Як відомо, ультраправа "Австрійська партія свободи" з грудня 2017 року була членом коаліційного уряду в Австрії. У грудні 2016 року партія підписала 5-річний контракт про співпрацю з путінською "Єдиною Росією". Члени партії неодноразово заявляли про необхідність скасування санкцій проти РФ, а також незаконно відвідували анексований Росією Крим.

США також обмежили обмін даними з Австрією через проросійську позицію урядової партії.