У Словаччині провели новий арешт у справі вбитого журналіста

Інспекція МВС Словаччини затримала колишнього керівника розвідувального підрозділу фінансової поліції Павола Воробйова. За повідомленнями, він незаконно перевіряв декількох журналістів, зокрема вбитого Яна Куцяка, та кількох прокурорів по офіційних базах даних.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Інформація з цих перевірок передавалася мультимільйонеру Маріану Кочнеру, якого звинувачують у вбивстві Куцяка.

Крім того, нинішнього заступника голови фінансового підрозділу Національної кримінальної агенції (NAKA), Мілана Міхаліка та інших працівників поліції також затримали та звільнили пізніше того ж дня.

Воробйов, який також зустрічався з комітетами Європейського парламенту з питань бюджетного контролю (CONT) та громадянських свобод (LIBE) під час їхньої місії у Словаччині торік після вбивств, залишається під вартою.

Яна Куцяка та його наречену Мартіну Кушнірову було убито 21 лютого 2018 року. Резонансне убивство викликало великі протести в Словаччині, після чого прем'єр-міністр Роберт Фіцо, міністр внутрішніх справ Роберт Каліняк і глава поліції Тібор Гаспар були змушені подати у відставку.

Колишній військовий Мирослав Марчек, підозрюваний у вбивстві Куцяка та Кушнірової, заявив, що замовником убивства був російськомовний невідомий чоловік.

Причиною вбивства, стверджують прокурори, стала журналістська діяльність Куцяка.