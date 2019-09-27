В Словакии провели новый арест по делу убитого журналиста

Инспекция МВД Словакии задержала бывшего руководителя разведывательного подразделения финансовой полиции Павола Воробьева. По сообщениям, он незаконно проверял нескольких журналистов, в частности убитого Яна Куцяка, и нескольких прокуроров по официальным базам данных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Информация из этих проверок передавалась мультимиллионеру Мариану Кочнеру, которого обвиняют в убийстве Куцяка.

Кроме того, нынешнего заместителя главы финансового подразделения Национальной уголовной агентства (NAKA), Милана Михалика и других работников полиции также задержали и освободили позже в тот же день.

Воробьев, который также встречался с комитетами Европейского парламента по вопросам бюджетного контроля (CONT) и гражданских свобод (LIBE) во время их миссии в Словакии в прошлом году после убийств, остается под стражей.

Причиной убийства, утверждают прокуроры, стала журналистская деятельность Куцяка.