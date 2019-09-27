Україна та Шрі-Ланка підписали угоду про безвіз для певних категорій громадян

Україна та Шрі-Ланка підписали Угоду про звільнення від оформлення віз громадянам, які користуються дипломатичними, службовими або офіційними паспортами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС України.

Угоду на зустрічі у рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН підписали міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та державний секретар Міністерства закордонних справ Шрі-Ланки Равіната Арьясінха.

"Сторони також обговорили актуальні питання порядку денного українсько-ланкійських відносин, підкресливши важливість активізації двостороннього політичного діалогу та посилення взаємодії у рамках міжнародних організацій. Окремо було обговорено питання захисту інтересів громадян обох держав", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, Шрі-Ланка 31 липня оголосила, що скасувала оплату за одномісячну візу для громадян 48 країн, серед них і для українців. Захід діятиме протягом шести місяців.