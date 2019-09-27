Держдума РФ вимагатиме позбавити Deutsche Welle акредитації за екстремізм

Комісія Держдуми РФ з розслідування втручання в справи Росії виявила у медіахолдингу Deutsche Welle ознаки іноземного агента та надішле відповідні матеріали в МЗС, Роскомнадзор, Мін'юст і Генпрокуратуру для вжиття заходів реагування.

Про це рішення голова комісії Василій Піскарьов заявив 27 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російський "Інтерфакс".

До таких висновків комісія дійшла після засідання 27 вересня, на якому заслухала експерта з лінгвістики, який вважає, що видання в твіттері закликало москвичів на несанкціоновану акцію.

"Німецька хвиля" має всі ознаки, як ми вважаємо, іноземного агента. Вони ведуть і вели політичну діяльність, що фінансуються з бюджету Федеративної республіки Німеччина", - сказав Піскарьов.

Також депутати знайшли в діяльності ЗМІ ознаки виправдання екстремізму. Висвітлюючи суд над блогером Владиславом Синицею, якого засудили за твіт про можливі розправи над дітьми силовиків, DW фактично не визнала його злочинцем і продовжувала називати опозиціонером, додав глава комісії.

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У висновку експерта-лінгвіста, який вивчила комісія, сказано, що твіт з фразою "Москва, виходь!" містить спонукання в явній формі "за допомогою прямої адресації і використання дієслова в наказовому способі від імені авторів повідомлення". До того ж у цього заклику немає ніяких ознак цитування - лапок, посилань на автора, пунктуаційних оформлення реплік, додав експерт.

"Додаткова інформація, яка міститься в публікації, допомагає точніше зрозуміти заклик і сприяє посиленню його впливу. Практично всі автори коментарів до повідомлення "Deutsche Welle" сприйняли вміщену в заголовок фразу як заклик до виходу Москви для продовження протестних акцій", - сказано у висновку.

Йдеться про твіт від 27 липня. Тоді в центрі Москви проходила акція на підтримку незалежних кандидатів в Мосміськдуму і було затримано понад тисячу осіб. У твіті міститься відеозапис групи людей, яка йде по вулиці і скандує: "Москва, виходь!" Запис супроводжується коментарем ЗМІ.

На засіданні комісії також обговорювали можливі факти втручання в російські вибори з боку Google і Facebook і прийняли рішення направити питання керівництву цих корпорацій.

Також комісія перевірить матеріали видань "Настоящее время", "Медуза", "Російська служба BBC", "МБХ-медіа" та Радіо "Свобода" на порушення російського законодавства.

20 вересня член комісії, перший заступник голови фракції "Єдина Росія" Адальбі Шхагошев попереджав, що якщо DW, яку раніше МЗС звинуватило у втручанні в справи Росії, не погодиться на діалог з депутатами, комісія поскаржиться на компанію в Роскомнадзор, МЗС і Генпрокуратуру і DW може тимчасово позбутися права мовлення в Росії.

Представник МЗС Марія Захарова влітку звинуватила DW в публікації закликів до участі в вуличних акціях в Москві. У медіахолдингу заявили, що в їхніх матеріалах і публікаціях таких закликів немає. Потім в МЗС повідомили, що заклики були в соцмережах.