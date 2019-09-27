Госдума РФ потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм

Комиссия Госдумы РФ по расследованию вмешательства в дела России обнаружила у медиахолдинга Deutsche Welle признаки иностранного агента и направит соответствующие материалы в МИД, Роскомнадзор, Минюст и Генпрокуратуру для принятия мер реагирования.

Об этом решении председатель комиссии Василий Пискарев заявил 27 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс".

К таким выводам комиссия пришла после заседания 27 сентября, на котором заслушала эксперта по лингвистике, который считает, что издание в твиттере призвало москвичей на несанкционированную акцию.

"Немецкая волна" имеет все признаки, как мы считаем, иностранного агента. Они ведут и вели политическую деятельность, финансируемую из бюджета Федеративной республики Германия", - сказал Пискарев.

Также депутаты нашли в деятельности СМИ признаки оправдания экстремизма. Освещая суд над блогером Владиславом Синицей, которого осудили за твитт о возможных расправах над детьми силовиков, DW фактически признала его преступником и продолжала называть оппозиционером, добавил глава комиссии.

Читайте также Роскомнадзор обвинил "Би-Би-Си" в распространении идеологии терроризма

В заключении эксперта-лингвиста, которое изучила комиссия, сказано, что твит с фразой "Москва, выходи!" содержит побуждение в явной форме "с помощью прямой адресации и использования глагола в повелительном наклонении от имени авторов сообщения". К тому же у этого призыва нет никаких признаков цитирования - кавычек, ссылок на автора, пунктуационных оформления реплик, добавил эксперт.

"Дополнительная информация, содержащаяся в публикации, помогает точнее понять призыв и способствует усилению его влияния. Практически все авторы комментариев к сообщению "Deutsche Welle" восприняли помещенную в заголовок фразу как призыв к выходу Москвы для продолжения протестных акций", - говорится в заключении.

Речь идет о твитте 27 июля. Тогда в центре Москвы проходила акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и были задержаны более тысячи человек. В твитте содержится видеозапись группы людей, которая идет по улице и скандирует: "Москва, выходи!" Запись сопровождается комментарием СМИ.

На заседании комиссии также обсуждали возможные факты вмешательства в российские выборы со стороны Google и Facebook, и приняли решение направить вопросы руководству этих корпораций.

Также комиссия проверит материалы изданий "Настоящее время", "Медуза", "Русская служба BBC", "МБХ-медиа" и Радио "Свобода" на нарушение российского законодательства.

20 сентября член комиссии, первый заместитель председателя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев предупреждал, что если DW, которую ранее МИД обвинил во вмешательстве в дела России, не согласится на диалог с депутатами, комиссия пожалуется на компанию в Роскомнадзор, МИД и Генпрокуратуру и DW может временно лишиться права вещания в России.

Представитель МИД Мария Захарова летом обвинила DW в публикации призывов к участию в уличных акциях в Москве. В медиахолдинге заявили, что в их материалах и публикациях таких призывов нет. Затем в МИД сообщили, что призывы были в соцсетях.