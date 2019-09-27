Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Берлін не змінить ставлення до Києва попри критику у розмові Зеленського і Трампа

Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошуково-ексгумаційних робіт

Литва відмовилась від ідеї онлайн-голосування через загрозу Росії

Брюссель з обуренням відреагував на закиди Трампа щодо України






У Швеції арештували російського капітана, який напідпитку посадив судно на мілину

П'ятниця, 27 вересня 2019, 15:45

Шведський суд арештував на два тижні російського капітана вантажного судна Baltic Carrier, яке ввечері у вівторок сіло на мілину поблизу міста Гельсінгборг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

Судно сіло на мілину в результаті того, що капітан заснув.

Шведські ЗМІ повідомляють, що у нього виявили 0,37 міліграмів алкоголю на літр видихнутого повітря.

"Я безпечно управляв кораблем, але ненадовго заснув. Не розумію, чому я заснув", - сказав чоловік у суді.

Читайте також
У Швеції на мілину сіло судно через п’яного російського капітана, який заснув

Незрозуміло, як довго капітан спав. Відповідаючи поліції, він сказав, що задрімав хвилин на 20.

Він також визнав, що вживав алкоголь, але наполягав на тому, що це було не менше як за сім годин до інциденту, і йдеться про "одне-два пива".

80-метрове судно прямувало з Калінінграда до Лідчепінга, коли сіло на мілину. Всі члени його екіпажу були росіянами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швеція
powered by lun.ua