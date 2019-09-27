У Швеції арештували російського капітана, який напідпитку посадив судно на мілину

Шведський суд арештував на два тижні російського капітана вантажного судна Baltic Carrier, яке ввечері у вівторок сіло на мілину поблизу міста Гельсінгборг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

Судно сіло на мілину в результаті того, що капітан заснув.

Шведські ЗМІ повідомляють, що у нього виявили 0,37 міліграмів алкоголю на літр видихнутого повітря.

"Я безпечно управляв кораблем, але ненадовго заснув. Не розумію, чому я заснув", - сказав чоловік у суді.

Незрозуміло, як довго капітан спав. Відповідаючи поліції, він сказав, що задрімав хвилин на 20.

Він також визнав, що вживав алкоголь, але наполягав на тому, що це було не менше як за сім годин до інциденту, і йдеться про "одне-два пива".

80-метрове судно прямувало з Калінінграда до Лідчепінга, коли сіло на мілину. Всі члени його екіпажу були росіянами.