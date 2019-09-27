В Швеции арестовали российского капитана, который пьяным посадил судно на мель

Шведский суд арестовал на два недели российского капитана грузового судна Baltic Carrier, которое вечером во вторник село на мель вблизи города Хельсингборг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

Судно село на мель в результате того, что капитан заснул.

Шведские СМИ сообщают, что у него обнаружили 0,37 мг алкоголя.

"Я безопасно управлял кораблем, но ненадолго уснул. Не понимаю, почему я заснул", - сказал россиянин в суде.

Читайте также В Швеции судно село на мель из-за пьяного российского капитана

Непонятно, как долго капитан спал. Отвечая полиции, он сказал, что задремал минут на 20.

Он также признал, что употреблял алкоголь, но настаивал на том, что это было не менее чем за семь часов до инцидента и речь идет про "одно-два пива".

80-метровое судно направлялось из Калининграда в Лидчепинг, когда село на мель. Все члены его экипажа были россиянами.