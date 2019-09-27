Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Берлин не изменит отношение к Киеву, несмотря на критику в разговоре Зеленского и Трампа

Украина предоставила Польше разрешение на проведение поисково-эксгумационных работ

Литва отказалась от идеи онлайн-голосования из-за угрозы России

Брюссель с возмущением отреагировал на упреки Трампа по поводу Украины






В Швеции арестовали российского капитана, который пьяным посадил судно на мель

Пятница, 27 сентября 2019, 15:45

Шведский суд арестовал на два недели российского капитана грузового судна Baltic Carrier, которое вечером во вторник село на мель вблизи города Хельсингборг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

Судно село на мель в результате того, что капитан заснул.

Шведские СМИ сообщают, что у него обнаружили 0,37 мг алкоголя.

"Я безопасно управлял кораблем, но ненадолго уснул. Не понимаю, почему я заснул", - сказал россиянин в суде.

Читайте также
В Швеции судно село на мель из-за пьяного российского капитана

Непонятно, как долго капитан спал. Отвечая полиции, он сказал, что задремал минут на 20.

Он также признал, что употреблял алкоголь, но настаивал на том, что это было не менее чем за семь часов до инцидента и речь идет про "одно-два пива".

80-метровое судно направлялось из Калининграда в Лидчепинг, когда село на мель. Все члены его экипажа были россиянами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швеция
powered by lun.ua