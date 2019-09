Сенцов получит премию Сахарова в Европарламенте 23 октября

Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из российского заключения, в конце октября посетит Европарламент для вручения ему премии Сахарова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Сенцов получит свою премию Сахарова 23 октября в Страсбурге", - написал Джозвяк.

#Sentsov will receive his #SakharovPrize in Strasbourg on October 23. #Russia #Crimea

Позже Джозвяк написал еще один твит, в котором уточнил, что церемония все же состоится на день раньше, 22 октября.

Small correction, the ceremony will take place on TUESDAY, 22 oct, NOT 23 oct