Білий дім обмежував доступ до розмов Трампа з Путіним – ЗМІ

Зусилля Білого дому щодо обмеження доступу до розмов президента Дональда Трампа з іноземними лідерами поширилися і на телефонні дзвінки з саудівським наслідним принцом Мухаммедом бен Салманом і російським лідером Владіміром Путіним.

Про це повідомляє CNN з посиланням на обізнані джерела, передає "Європейська правда".

Розмови з саудівським принцом та російським президентом з огляду на те, що це лідери, у яких суперечливі відносини з Трампом, були серед президентських розмов, які помічники розцінили як такі, що не можуть стати публічними.

У випадку дзвінка Трампа до саудівського принца після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі чиновники, яким зазвичай надавався доступ до стенограм, так і не побачили запису.

За словами колишнього чиновника адміністрації Трампа, у випадку Путіна доступ до стенограми принаймні однієї з розмов був жорстко обмежений.

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Раніше прес-секретар президента Росії Дмитрій Пєсков після публікації стенограми телефонних переговорів Трампа і українського президента Володимира Зеленського висловив надію на те, що до подібних дій відносно переговорів американського та російського лідерів не дійде.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

Із тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

Після цього був опублікований текст скарги, в якому вказується, що чиновники Білого дому намагалися закрити доступ до стенограми телефонної розмови Трампа з Зеленським.