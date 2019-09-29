Дії Байдена в Україні опинились в центрі передвиборчої реклами Трампа

Передвиборчий штаб президента США Дональда Трампа розпочав політичну рекламну кампанію, у центрі якої - діяльність колишнього віцепрезидента Джо Байдена в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Бюджет рекламної кампанії, націленої на президентські вибори 2020 року - 10 мільйонів доларів, 8 з яких надасть передвибочий штаб Трампа і 2 - Національний комітет Республіканської партії.

У першому рекламному ролику кампанії, який поширив Дональд Трамп, йдеться про зусилля Байдена утримати мільярд доларів коштів для України, якщо не буде звільнено українського генпрокурора.

В ролику фігурують українські політики Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Володимир Зеленський.

I AM DRAINING THE SWAMP! pic.twitter.com/U7WxKrO6Kx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

"Джо Байден обіцяв Україні мільярд доларів, якщо вони звільнять прокурора, який розслідував компанію його сина, - йдеться у відео. - Але коли президент Трамп попросив Україну розслідувати корупцію, демократи захотіли оголосити йому імпічмент. Їх кишенькові собачки від ЗМІ виконують вказівки. Вони програли вибори і тепер хочуть вкрасти ці. Не дозволяйте їм".

"Демократи хочуть позбавити амерканців можливості голосувати за переобрання президента Трампа і всі мають знати факти", - заявив пресі голова виборчого штабу Трампа Бред Парскел.

Байден відкидає звинувачення у будь-яких неправомірних діях. Політик заявив, що рекламна кампанія має на меті "очорнити моє ім'я і перехопити вибори".

Україна опинилась у центрі скандалу в США на тлі розслідувань, які розпочав Конгрес, і які, за заявами конгресменів-демократів, можуть призвести до оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу.