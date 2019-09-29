Действия Байдена в Украине оказались в центре предвыборной рекламы Трампа

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа начал политическую рекламную кампанию, в центре которой - деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Бюджет рекламной кампании, нацеленной на президентские выборы 2020 - 10 млн долларов, 8 из которых предоставит предвыборный штаб Трампа и 2 - Национальный комитет Республиканской партии.

В первом рекламном ролике кампании, который распространил Дональд Трамп, говорится об усилиях Байдена удержать миллиард долларов средств для Украины, если не будет уволен украинский генпрокурор.

В ролике фигурируют украинские политики Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Владимир Зеленский.

I AM DRAINING THE SWAMP! pic.twitter.com/U7WxKrO6Kx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

"Джо Байден обещал Украине миллиард долларов, если они уволят прокурора, расследовавшего компании его сына, - говорится в видео. - Но когда президент Трамп попросил Украину расследовать коррупцию, демократы захотели объявить ему импичмент. Их карманные собачки от СМИ выполняют указания. Они проиграли выборы и теперь хотят украсть эти. Не позволяйте им".

"Демократы хотят лишить амерканцев возможности голосовать за переизбрание президента Трампа и все должны знать факты", - заявил прессе глава избирательного штаба Трампа Брэд Парскел.

Байден отвергает обвинения в любых неправомерных действиях. Политик заявил, что рекламная кампания имеет целью "очернить мое имя и перехватить выборы".

Украина оказалась в центре скандала в США на фоне расследований, которые начал Конгресс, и которые, по заявлениям конгрессменов-демократов, могут привести к объявлению импичмента президенту США Дональду Трампу.