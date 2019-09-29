Суд в Германии разрешил называть ультраправого политика фашистом
Административный суд в Германии по срочной процедуре вынес решение, в котором разрешил называть лидера ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) в Тюрингии Бьорна Хёке фашистом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.
В судебном споре речь шла о демонстрации в городе Айзенах. Митинг получил название "Протест против расистской AfD, особенно против фашиста Хёке".
Городская администрация Эйзенаха не хотела этого позволить, потому что видела в таком названии угрозу личным правам Хёке и общественной безопасности.
Организаторы демонстрации обратились в суд, сославшись на свободу слова. Они также представили цитаты Хёке, и объяснили, почему считают уместным называть политика фашистом.
Суд решил, что организаторы акции привели достаточно правдоподобные аргументы, и их оценочное суждение "возникло не на ровном месте, а основано на проверенных фактах".