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Школи Франції в кожному класі відтепер розміщають прапори Франції та ЄС

Вівторок, 3 вересня 2019, 10:42

Школи у Франції відтепер зобов'язані в кожному класі вивісити прапори Франції та ЄС разом зі словами державного гімну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Нововведення схвалено в рамках реформи освіти, яка набула чинності з початку навчального року в понеділок.

Усі класні кімнати в початкових і середніх школах повинні тепер мати національний прапор, прапор ЄС, слова "Марсельєзи" і національний девіз - "Liberté, Égalité, Fraternité".

Раніше в школах був обов'язковий тільки французький прапор.

Основні зміни також включають обов'язкову освіту з трирічного віку замість шести років, як це було у Франції з XIX століття.

Батьки, які не виконують цих правил, можуть бути оштрафовані на 1500 євро. Нововведення торкнеться лише невеликої кількості сімей, оскільки 97% дітей у віці від 3 до 6 років вже вчаться.

Закон також включає зміни до процедури складання іспитів для випускників шкіл.

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Франція
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