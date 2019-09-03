Школи Франції в кожному класі відтепер розміщають прапори Франції та ЄС
Школи у Франції відтепер зобов'язані в кожному класі вивісити прапори Франції та ЄС разом зі словами державного гімну.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Нововведення схвалено в рамках реформи освіти, яка набула чинності з початку навчального року в понеділок.
Усі класні кімнати в початкових і середніх школах повинні тепер мати національний прапор, прапор ЄС, слова "Марсельєзи" і національний девіз - "Liberté, Égalité, Fraternité".
Раніше в школах був обов'язковий тільки французький прапор.
Основні зміни також включають обов'язкову освіту з трирічного віку замість шести років, як це було у Франції з XIX століття.
Батьки, які не виконують цих правил, можуть бути оштрафовані на 1500 євро. Нововведення торкнеться лише невеликої кількості сімей, оскільки 97% дітей у віці від 3 до 6 років вже вчаться.
Закон також включає зміни до процедури складання іспитів для випускників шкіл.