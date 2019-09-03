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Школы Франции в каждом классе теперь размещают флаги Франции и ЕС

Вторник, 3 сентября 2019, 10:42

Школы во Франции отныне обязаны в каждом классе вывесить флаги Франции и ЕС вместе с текстом государственного гимна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Нововведение принято в рамках реформы образования, которая вступила в силу с начала учебного года в понедельник.

Все классные комнаты в начальных и средних школах должны теперь иметь национальный флаг, флаг ЕС, слова "Марсельезы" и национальный девиз - "Liberté, Égalité, Fraternité".

Ранее в школах был обязателен только французский флаг.

Основные изменения также включают обязательное образование с трехлетнего возраста вместо шести лет, как это было во Франции с XIX века.

Родители, которые не выполняют эти правила, могут быть оштрафованы на 1500 евро. Нововведение коснется лишь небольшого количества семей, поскольку 97% детей в возрасте от 3 до 6 лет уже учатся.

Закон также включает изменения в процедуру сдачи экзаменов для выпускников школ.

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