Школы Франции в каждом классе теперь размещают флаги Франции и ЕС
Школы во Франции отныне обязаны в каждом классе вывесить флаги Франции и ЕС вместе с текстом государственного гимна.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Нововведение принято в рамках реформы образования, которая вступила в силу с начала учебного года в понедельник.
Все классные комнаты в начальных и средних школах должны теперь иметь национальный флаг, флаг ЕС, слова "Марсельезы" и национальный девиз - "Liberté, Égalité, Fraternité".
Ранее в школах был обязателен только французский флаг.
Основные изменения также включают обязательное образование с трехлетнего возраста вместо шести лет, как это было во Франции с XIX века.
Родители, которые не выполняют эти правила, могут быть оштрафованы на 1500 евро. Нововведение коснется лишь небольшого количества семей, поскольку 97% детей в возрасте от 3 до 6 лет уже учатся.
Закон также включает изменения в процедуру сдачи экзаменов для выпускников школ.