ЄС після Brexit має проводити більш жорстку торгову політику – мальтійський міністр

Вихід Великої Британії зі складу ЄС завдасть суттєвого фінансового удару для багатьох країн, а тому єдиним виходом для блоку має стати активізація торгівельних угод із іншими країнами.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час економічного форуму у Криниці-Здруй (Польща) заявив міністр економіки, інвестицій та малого бізнесу Мальти Крістіан Кардона.

"Ми всі хочемо угоди (між Британією та ЄС, - ред.), але ніхто не знає, чи буде вона. Тільки що я мав розмову із своїм британським колегою, і можу сказати – в нього також немає жодного розуміння, чи буде ця угода. Але зрозуміло одне – Brexit, особливо без угоди, нанесе суттєвого удару по багатьох країнах ЄС, особливо по таких як Мальта, адже ми були колонією Британії та зберігаємо потужні зв’язки із ними",- розповів міністр.

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За його словами, ЄС вже зараз має шукати шляхи для компенсації цих втрат.

"Вихід має бути тільки один – ЄС має стати більш жорстким у торгівельних відносинах, активізувавши торгівельні переговори із іншими країнами. Ми маємо компенсувати закриття робочих місць внаслідок Brexit – і це має стати ключовим завданням для нового керівництва ЄС", - додав Кардона.

Як відомо, парламент Британії у вівторок голосуватиме за перший етап свого плану, спрямованого на те, щоби заблокувати можливість прем'єр-міністру Борису Джонсону вивести країну з ЄС без угоди.

Якщо депутати ухвалять рішення, Джонсон запропонує провести дострокові парламентські вибори 14 жовтня.

Нагадаємо, Джонсон попросив британську королеву Єлизавету II призупинити роботу парламенту в період з 9 вересня по 14 жовтня, щоб депутати не змогли перешкодити йому вийти з ЄС без угоди з Брюсселем. Королева погодилася зробити це.