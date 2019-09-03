ЕС после Brexit должен проводить более жесткую торговую политику – мальтийский министр

Выход Великобритании из состава ЕС нанесет существенный финансовый удар для многих стран, а потому единственным выходом для блока должна стать активизация торговых соглашений с другими странами.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время экономического форума в Крынице-Здруй (Польша) заявил министр экономики, инвестиций и малого бизнеса Мальты Кристиан Кардона.

"Мы все хотим соглашения (между Британией и ЕС. - Ред.), но никто не знает, будет ли оно. Только что я разговаривал со своим британским коллегой, и могу сказать - у него также нет никакого понимания, будет ли это соглашение. Но ясно одно - Brexit, особенно без соглашения, нанесет существенный удар по многим странам ЕС, особенно по таким, как Мальта, ведь мы были колонией Великобритании и сохраняем сильные связи с ней", - рассказал министр.

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По его словам, ЕС уже сейчас должен искать пути для компенсации этих потерь.

"Выход должен быть только один - ЕС должен стать более жестким в торговых отношениях, активизировав торговые переговоры с другими странами. Мы должны компенсировать закрытие рабочих мест в результате Brexit - и это должно стать ключевой задачей для нового руководства ЕС", - добавил Кардона.

Как известно, парламент Великобритании во вторник будет голосовать за первый этап своего плана, направленного на то, чтобы заблокировать возможность премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из ЕС без соглашения.

Если депутаты примут решение, Джонсон предложит провести досрочные парламентские выборы 14 октября.

Напомним, Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.