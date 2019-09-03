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Мощный взрыв уничтожил три дома в бельгийском Антверпене

Вторник, 3 сентября 2019, 15:30

Три дома обрушились в результате мощного взрыва в бельгийском Антверпене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Nieuwsblad.

Взрыв произошел в районе Вилрейк во второй половине дня. Взрывом разрушены три дома, во многих зданиях на улице выбиты окна.

По данным очевидцев, в одном из домов на момент взрыва проводились ремонтные работы, однако неизвестно, связан ли с ними взрыв.

Пока сообщается о двух людях, которых в тяжелом состоянии достали из-под завалов.

 

Спасатели продолжают работать на месте происшествия и разбирать завалы.

Они предполагают, что под обломками все еще могут находиться люди.

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