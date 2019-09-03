Мощный взрыв уничтожил три дома в бельгийском Антверпене
Вторник, 3 сентября 2019, 15:30
Три дома обрушились в результате мощного взрыва в бельгийском Антверпене.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Nieuwsblad.
Взрыв произошел в районе Вилрейк во второй половине дня. Взрывом разрушены три дома, во многих зданиях на улице выбиты окна.
По данным очевидцев, в одном из домов на момент взрыва проводились ремонтные работы, однако неизвестно, связан ли с ними взрыв.
Пока сообщается о двух людях, которых в тяжелом состоянии достали из-под завалов.
Спасатели продолжают работать на месте происшествия и разбирать завалы.
Они предполагают, что под обломками все еще могут находиться люди.
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