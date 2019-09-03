ЗМІ розкрили імена росіян, причетних до фінансування італійських правих

Голоси, зафіксовані на записах переговорів про можливу нафтову угоду для фінансування ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні, належать росіянам Андрію Харченку і Іллі Якуніну.

Про це з посиланням на американське видання BuzzFeed повідомляє "Європейська правда".

У липня видання опублікувало записи переговорів представників ультраправої італійської партії "Ліга" з чиновниками Кремля, під час яких італійці просили про фінансову підтримку.

На зустрічі, яка тривала 1 годину і 15 хвилин, були присутні шість осіб, по три від "Ліги" і російської сторони. Серед італійців був Джанлука Савойні, колишній прессекретар лідера "Ліги" і нинішнього глави МВС Італії Маттео Сальвіні. Імена росіян не розкривалися.

Нині ж спільне розслідування BuzzFeed News, сайту журналістських розслідувань Bellingcat і російського новинного сайту The Insider ідентифікувало два з трьох голосів росіян на запису: Андрій Юрійович Харченко та Ілля Андрійович Якунін. Вони мають зв'язки з гучним ультраправим демагогом Олександром Дугіним і Володимиром Плігіним, політикомз оточення президента Владіміра Путіна.

Дугін є батьком ідеології, яку в останні роки перейняв Путін і яка бачить відродження Росії, що стоїть як оплот проти ліберального Заходу. Плігін зіграв важливу роль в одному з найбільш ворожих зовнішньополітичних кроків Путіна, працюючи над проєктом закону в парламенті країни, що підтверджує анексію Криму в 2014 році.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Італії почала розслідування після повідомлень у ЗМІ про те, що правляча партія "Ліга " планувала отримати мільйони від секретної угоди з російською нафтою.

Сальвіні заперечував, що його партія отримала будь-які гроші з Москви.