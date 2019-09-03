СМИ раскрыли имена россиян, причастных к финансированию итальянских правых

Голоса, зафиксированные на записях переговоров о возможном нефтяном соглашении для финансирования ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини, принадлежат россиянам Андрею Харченко и Илье Якунину.

Об этом со ссылкой на американское издание BuzzFeed сообщает "Европейская правда".

В июля издание опубликовало записи переговоров представителей ультраправой итальянской партии "Лига" с чиновниками Кремля, во время которых итальянцы просили о финансовой поддержке.

На встрече, которая продолжалась 1 час и 15 минут, присутствовали шесть человек, по три от "Лиги" и российской стороны. Среди итальянцев был Джанлука Савойни, бывший пресс-секретарь лидера "Лиги" и нынешнего главы МВД Италии Маттео Сальвини. Имена россиян не раскрывались.

Ныне же совместное расследование BuzzFeed News, сайта журналистских расследований Bellingcat и российского новостного сайта The Insider идентифицировало два из трех голосов россиян на записи: Андрей Юрьевич Харченко и Илья Андреевич Якунин. Они имеют связи с ультраправым демагогом Александром Дугиным и Владимиром Плигиным, политиком из окружения президента Владимира Путина.

Дугин является отцом идеологии, которую в последние годы перенял Путин и которая видит возрождение России, что стоит как оплот против либерального Запада. Плигин сыграл важную роль в одном из наиболее враждебных внешнеполитических шагов Путина, работая над проектом закона в парламенте страны, что подтверждает аннексию Крыма в 2014 году.

Ранее сообщалось, что прокуратура Италии начала расследование после сообщений в СМИ о том, что правящая партия "Лига" планировала получить миллионы от секретной сделки с российской нефтью.

Сальвини отрицал, что его партия получила деньги из Москвы.