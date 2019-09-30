Ясько: відсутність делегації України в ПАРЄ – це демарш Макрону

Делегація України в ПАРЄ своєю відсутністю на осінній сесії демонструє позицію щодо повернення росіян, яких повертали, в тому числі і голосами французьких делегатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько в інтерв'ю LB.ua.

"Наше відсутність - це і є демарш. Нам потрібно в першу чергу перед французькою стороною (та й перед усіма тими, хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ) заявити: необхідно щось змінювати або ми продовжимо саботувати роботу асамблеї. Необхідно сказати, що зараз роль і престиж цієї організації падають. Як це виглядає? Для початку нам потрібно домовитися про зустрічі. В якому форматі проходитимуть ці переговори - вирішимо пізніше", - Ясько.

Вона також повідомила, що президенту Франції Еммануелю Макрону був відправлений відповідний лист, який підписали делегації кількох країн.

"Цей лист і є запит про зустріч. У мене вже відбулася зустріч з французьким послом, я передала нашу офіційну позицію. Крім того, у мене буде зустріч з Держсекретарем МЗС Франції. Все це результати того самого відправленого Макрона листи", - додала вона.

Зазначимо, що 1 жовтня Макрон виступить на сесії ПАРЄ та відповідатиме на запитання депутатів.

Як відомо, на літній сесії ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Після цього представники семи національних делегацій на знак протесту оголосили про демарш. Згодом до них доєдналися окремі представники Британії та Швеції.