Експрем'єр Британії захищає тиск Байдена на українську владу

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон у неділю заявив про доцільність поведінки колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який, як він стверджує, у 2015 році чинив тиск на президента Порошенка з метою подолання корупції в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Безумовно, правильно було б сказати, що британське бачення, як я думаю, спільно з американським баченням, полягало в тому, що Україні потрібно докладати більше зусиль для боротьби з корупцією", - сказав він у програмі "Fareed Zakaria GPS" на CNN.

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"Нашим баченням було те, що ми допомагаємо вам з точки зору вашого захисту, допомагаємо протистояти російській агресії, але ви повинні допомогти нам, борючись з корупцією в вашій країні. Це була загальна тема під час контактів, які у мене були, зокрема, з президентом Петром Порошенком", - сказав він.

Прихильники президента США Дональда Трампа, зокрема його адвокат Руді Джуліані, стверджують, що телефонний дзвінок Трампа нинішньому президенту України Володимиру Зеленському 25 липня був доречним. Вони заявляють, що Байден був корумпований, намагаючись змусити Порошенка звільнити Генерального прокурора Віктора Шокіна.

Джуліані стверджував, що Байден таким чином намагався допомогти своєму синові Хантеру, який був членом ради директорів української компанії Burisma. Шокін покинув пост в березні 2016 року. Байден заперечував звинувачення в тому, що зробив щось недоречне.

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Кемерон, не називаючи конкретних імен, сказав, що у той час Захід працював над тим, аби змусити Україну очистити корумпований уряд. Захисники Байдена стверджують, що будь-який його вплив на керівництво України здійснювався винятково відповідно до цих цілей.

"Україна не може дозволити людям знову втратити надію", - говорив Байден про корупцію під час візиту в грудні 2015 року, називаючи корупцію "раком".