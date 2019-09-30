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Комитет Европарламента во второй раз проголосовал против соратника Орбана в Еврокомиссии

Понедельник, 30 сентября 2019, 13:32

Правовой комитет Европарламента подтвердил решение о том, что конфликты интересов венгерского и румынского кандидатов в еврокомиссары несовместимы с должностью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет в своем Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"И Трочани и Плумб снова отклонены сегодня утром правовым комитетом Европарламента, и я слышал, что с большим преимуществом, чем в прошлый раз. Сейчас Еврокомиссия ждет письмо от президента ЕП до того, как решит, как действовать", - написал он.

Представитель Еврокомиссии на брифинге подтвердила, что в ЕК ожидают письмо президента Европарламента Давида Сассоли.

Напомним, 26 сентября комитет признал финансовые интересы кандидата от Венгрии Ласло Трочани и румынской социалистки Рована Плумб несовместимыми с должностью.

Утверждение комитетом является необходимым условием проведения дальнейших парламентских слушаний. Правила ЕС определяют, что без согласия комитета процедура подтверждения назначения кандидата на должность комиссара приостановлена.

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11 членов комитета проголосовали против кандидатуры Трочани, девять его поддержали. Двое евродепутатов воздержались.

В Трочани, которого выдвинули на комиссара по вопросам политики расширения ЕС и который должен был отвечать за отношения с Украиной, нашли конфликт интересов вокруг юридической фирмы, которую он создал, прежде чем стать министром юстиции в правительстве Виктора Орбана. Плумб просили объяснить займ для финансирования избирательной кампании.

Трочани был министром юстиции правительства Виктора Орбана с 2014 года до его избрания в Европарламент в этом году. Как министр юстиции он внес несколько законов, которые вызвали судебные иски Европейской комиссии против Венгрии.

Все остальные потенциальные члены комиссии получили "зеленый свет" для перехода к следующему этапу процесса: их индивидуальные слушания состоятся между 30 сентября и 8 октября. Новый состав Еврокомиссии должен начать работу в ноябре.

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