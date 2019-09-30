Комитет Европарламента во второй раз проголосовал против соратника Орбана в Еврокомиссии

Правовой комитет Европарламента подтвердил решение о том, что конфликты интересов венгерского и румынского кандидатов в еврокомиссары несовместимы с должностью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет в своем Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"И Трочани и Плумб снова отклонены сегодня утром правовым комитетом Европарламента, и я слышал, что с большим преимуществом, чем в прошлый раз. Сейчас Еврокомиссия ждет письмо от президента ЕП до того, как решит, как действовать", - написал он.

Представитель Еврокомиссии на брифинге подтвердила, что в ЕК ожидают письмо президента Европарламента Давида Сассоли.

Напомним, 26 сентября комитет признал финансовые интересы кандидата от Венгрии Ласло Трочани и румынской социалистки Рована Плумб несовместимыми с должностью.

Утверждение комитетом является необходимым условием проведения дальнейших парламентских слушаний. Правила ЕС определяют, что без согласия комитета процедура подтверждения назначения кандидата на должность комиссара приостановлена.

11 членов комитета проголосовали против кандидатуры Трочани, девять его поддержали. Двое евродепутатов воздержались.

В Трочани, которого выдвинули на комиссара по вопросам политики расширения ЕС и который должен был отвечать за отношения с Украиной, нашли конфликт интересов вокруг юридической фирмы, которую он создал, прежде чем стать министром юстиции в правительстве Виктора Орбана. Плумб просили объяснить займ для финансирования избирательной кампании.

Трочани был министром юстиции правительства Виктора Орбана с 2014 года до его избрания в Европарламент в этом году. Как министр юстиции он внес несколько законов, которые вызвали судебные иски Европейской комиссии против Венгрии.

Все остальные потенциальные члены комиссии получили "зеленый свет" для перехода к следующему этапу процесса: их индивидуальные слушания состоятся между 30 сентября и 8 октября. Новый состав Еврокомиссии должен начать работу в ноябре.