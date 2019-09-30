Чоловік, що звинуватив главу МЗС Бельгії у корупції, поскаржився на погрози розправи

Ніколя Улленс де Шотен, який звинуватив главу МЗС Бельгії і майбутнього єврокомісара Дідьє Рейндерса у корупції, заявив у поліцію про погрози своєму життю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Заявник стверджує, що він отримував ці погрози, працюючи в органах державної безпеки і розслідуючи справи про корупцію і відмивання грошей.

У квітні Ніколя Улленс де Шотен звинуватив міністра в корупції і відмиванні грошей, але його скарга була відхилена брюссельським прокурором кілька днів тому.

Адвокат чоловіка пояснив, що його клієнт, "вичерпавши всі можливості в службовій ієрархії і Комітеті R, який контролює державну безпеку, звернувся до поліції в квітні, і прокуратура Брюсселя відкрила справу, яку, на наш превеликий подив, кілька днів тому закрили".

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"Ми надали прокурору документи, щоб довести і продемонструвати слова пана Улленса, який є інформатором і працював протягом одинадцяти років у державній безпеці. У зв'язку з цим пан Улленс доручив мені подати скаргу федеральному прокурору на людей, які переслідували його, погрожували йому смертю в поліції або в контрольному комітеті R, а також на пана Рейндерса в цій справі про корупцію і відмивання грошей" – сказав він.

У своїй скарзі колишній агент розвідки заявляє, зокрема, що він "дуже швидко зіткнувся з реальним переслідуванням з боку оточення міністра Рейндерса з метою припинити розслідування".

На даному етапі федеральна прокуратура має намір розглянути скаргу.