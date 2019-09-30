Мужчина, обвинивший главу МИД Бельгии в коррупции, пожаловался на угрозы расправы

Николя Улленс де Шотен, который обвинил главу МИД Бельгии и будущего еврокомиссара Дидье Рейндерса в коррупции, заявил в полицию об угрозах своей жизни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Заявитель утверждает, что он получал эти угрозы, работая в органах государственной безопасности и расследуя дела о коррупции и отмывании денег.

В апреле Николя Улленс де Шотен обвинил министра в коррупции и отмывании денег, но его жалоба была отклонена брюссельским прокурором несколько дней назад.

Адвокат мужчины объяснил, что его клиент, "исчерпав все возможности в служебной иерархии и Комитете R, который контролирует государственную безопасность, обратился в полицию в апреле, и прокуратура Брюсселя открыла дело, которое, к нашему великому удивлению, несколько дней назад закрыли".

"Мы предоставили прокурору документы, чтобы доказать и продемонстрировать слова господина Улленса, который является осведомителем и работал в течение одиннадцати лет в государственной безопасности. В связи с этим господин Улленс поручил мне подать жалобу федеральному прокурору на людей, которые преследовали его, угрожали ему смертью в полиции или в контрольном комитете R, а также на г-на Рейндерса в этом деле о коррупции и отмывании денег", – сказал он.

В своей жалобе бывший агент разведки заявляет, в частности, что он "очень быстро столкнулся с реальным преследованием со стороны окружения министра Рейндерса с целью прекратить расследование".

На данном этапе федеральная прокуратура намерена рассмотреть жалобу.