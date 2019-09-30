Німеччина не вважає, що РФ зробила достатньо для послаблення санкцій

Берлін вітає обмін утримуваними особами між Росією та Україною, але не вважає це достатньою підставою для полегшення санкцій проти РФ.

Про це заявив офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні 30 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Позиція федерального уряду залишається незмінною: для того, щоби можна було почати думати про зняття санкцій потрібні суттєві кроки у виконанні мінських домовленостей. І над цими кроками ми намагаємося працювати всіма силами разом з іншими учасниками нормандського формату", - сказав Зайберт.

Він не став коментувати, чи можна розглядати нещодавній обмін утримуваними особами як суттєвий крок, але оцінив його як "позитивний сигнал надії". Берлін вітає, що РФ нарешті відпустила моряків і режисера Олега Сенцова. Другим таким сигналом він вважає відбудову зруйнованого мосту поблизу станиці Луганської.

"Але треба, щоби воно йшло далі… Мінськ має бути виконаний в його суттєвих вимогах, а ми від цього досить далекі", - зауважив Зайберт.

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Він також підкреслив, що Росія з самого початку і до цього часу має дуже серйозний вплив на самопроголошені республіки та надає їм суттєву підтримку.

Представник МЗС ФРН Райнар Бреуль додав, що йдеться не про німецькі санкції, а обмежувальні заходи, запроваджені ЄС, що це є консолідованою позицією Євросоюзу, отже ухвалювати рішення про їх зняття будуть не в Берліні.

"Наша позиція чітка та не змінилася: Мінські угоди мають бути виконані цілком, а не частинами, саме з цим пов’язані санкції… Мені невідомо, щоби зараз велися дискусії щодо зміни позиції", - додав дипломат.