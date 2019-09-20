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Глава МЗС заявив про початок ідеологічного розвалу санкцій

П'ятниця, 20 вересня 2019, 12:44

Глава МЗС України Вадим Пристайко вірить, що секторальні санкції проти Росії у грудні будуть продовжені, проте зазначає, що ідеологічно санкції починають розвалюватися.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Міністр наголосив, що санкції – це цілісний механізм. За його словами, якщо хтось із лідерів починає їздити в Росію або запрошувати Путіна сісти за стіл великої вісімки – це теж питання санкцій.

"Рішення ПАРЄ, запрошення на засідання ОБСЄ представників так званих кримських організацій – усе це є провали, розсипання, відпадіння шматочків великого санкційного механізму. Усе це – деградація санкцій" - сказав Пристайко.

"І ми стурбовані, коли нам кажуть: "Ну, як же? От санкції перезатвердимо, там останній раунд ще на пів року". Ми кажемо: можливо, й перезатвердите, але ж ідеологічно санкції починають розвалюватися" - наголосив міністр.

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Втім, міністр висловив сподівання, що в грудні цього року секторальні санкції проти Росії все ж будуть продовжені.

"Інформація про те, які дискусії відбуваються в ЄС, дає нам підстави для цього" - сказав Пристайко.

Як відомо, після останнього продовження у червні санкції проти Росії діють до 31 січня 2020 року.

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Пристайко санкції
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