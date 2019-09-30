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Германия не считает, что РФ сделала достаточно для ослабления санкций

Понедельник, 30 сентября 2019, 16:38

Берлин приветствует обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, но не считает это достаточным основанием для облегчения санкций против РФ.

Об этом заявил официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине 30 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Позиция федерального правительства остается неизменной: для того, чтобы можно было начать думать о снятии санкций нужны существенные шаги в выполнении минских договоренностей. И над этими шагами мы пытаемся работать всеми силами вместе с другими участниками нормандского формата", - сказал Зайберт.

Он не стал комментировать, можно рассматривать недавний обмен удерживаемыми лицами как существенный шаг, но оценил его как "позитивный сигнал надежды". Берлин приветствует, что РФ наконец отпустила моряков и режиссера Олега Сенцова. Вторым таким сигналом он считает восстановление разрушенного моста близ станицы Луганской.

"Но надо, чтобы оно шло дальше... Минск должен быть выполнен в его существенных требованиях, а мы от этого достаточно далеки", - отметил Зайберт.

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Он также подчеркнул, что Россия с самого начала и до этого времени имеет очень серьезное влияние на самопровозглашенные республики и оказывает им существенную поддержку.

Представитель МИД ФРГ Райнар Бреуль добавил, что речь идет не о немецкие санкции, а ограничительные меры, введенные ЕС, что это является консолидированной позицией Евросоюза, следовательно принимать решение об их снятии будут не в Берлине.

"Наша позиция четкая и не изменилась: Минские соглашения должны быть выполнены целиком, а не частями, именно с этим связаны санкции ... мне неизвестно, чтобы сейчас велись дискуссии по изменению позиции", - добавил дипломат.

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