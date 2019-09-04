Франція і Німеччина найбільше витрачають на охорону здоров'я серед країн ЄС
Середа, 4 вересня 2019, 10:09
Франція найбільше серед країн Європейського союзу витрачає на сферу охорони здоров'я.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.
Поточні витрати на охорону здоров'я у Франції у 2016 році були еквівалентними 11,5% ВВП. Наступні найвищі показники були у Німеччині (11,1%) та Швеції (11,0%).
Витрати на охорону здоров'я становлять менше 7,5% ВВП у 12 державах-членах, при цьому в Румунії зафіксований найнижчий показник (5,0%).
Хоча Люксембург має друге найнижче співвідношення витрат на охорону здоров'я та ВВП, це відображає високий рівень ВВП у Люксембурзі.
В середньому в країнах ЄС витрати на охорону здоров'я в 2016 році становили 10% ВВП.
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