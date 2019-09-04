Франція і Німеччина найбільше витрачають на охорону здоров'я серед країн ЄС

Франція найбільше серед країн Європейського союзу витрачає на сферу охорони здоров'я.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

Поточні витрати на охорону здоров'я у Франції у 2016 році були еквівалентними 11,5% ВВП. Наступні найвищі показники були у Німеччині (11,1%) та Швеції (11,0%).

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Витрати на охорону здоров'я становлять менше 7,5% ВВП у 12 державах-членах, при цьому в Румунії зафіксований найнижчий показник (5,0%).

Хоча Люксембург має друге найнижче співвідношення витрат на охорону здоров'я та ВВП, це відображає високий рівень ВВП у Люксембурзі.

В середньому в країнах ЄС витрати на охорону здоров'я в 2016 році становили 10% ВВП.