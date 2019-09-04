Франция и Германия больше всего тратят на здравоохранение среди стран ЕС
Среда, 4 сентября 2019, 10:09
Франция больше всего среди стран Европейского Союза тратит на сферу здравоохранения.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.
Текущие расходы на здравоохранение во Франции в 2016 году были эквивалентны 11,5% ВВП. Следующие самые высокие показатели были в Германии (11,1%) и Швеции (11,0%).
Расходы на здравоохранение составляют менее 7,5% ВВП в 12 государствах-членах, при этом в Румынии зафиксирован самый низкий показатель (5,0%).
Хотя Люксембург имеет второе самое низкое соотношение расходов на здравоохранение и ВВП, это отражает высокий уровень ВВП в Люксембурге.
В среднем в странах ЕС расходы на здравоохранение в 2016 году составили 10% ВВП.
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