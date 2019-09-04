Німеччина з кінця 2023 року заборонить спірний гербіцид на основі гліфосату

Німеччина заборонить використання гербіциду на основі гліфосату, предмета мільярдних судових позовів США з приводу його канцерогенного характеру, з кінця 2023 року і обмежить його використання до цієї дати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Німеччина ухвалила таке рішення після того, як нижня палата парламенту Австрії в липні прийняла законопроєкт, що забороняє використання всіх видів гліфосату, і після того, як близько 20 французьких мерів минулого місяця заборонили його в своїх муніципалітетах.

Компанія Bayer висловила незгоду з рішенням Німеччини, заявивши: "Така заборона ігнорує наукові оцінки компетентних органів у всьому світі, які більше 40 років визначали, що гліфосат можна використовувати безпечно".

Гліфосат дозволений до використання в Європейському Союзі до грудня 2022 року. ЄС спирається на рекомендації Європейського органу з безпеки харчових продуктів (EFSA) та Європейського агентства з хімічних речовин, які не класифікували гліфосат як канцерогенний.

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Гербіциди на основі гліфосату є найбільш часто вживаними засобами боротьби з бур'янами в світі.

Уряд Німеччини заявив, що з 2020 року буде систематично скорочувати використання гербіцидів, що містять гліфосат.

Гліфосат спочатку був розроблений хімічним гігантом Monsanto, американською компанією, яка стала дочірньою компанією німецького Bayer минулого року. Гербіцид вперше з'явився на ринку під назвою Roundup в 1974 році. Патент на нього вже закінчився, і різні компанії тепер виробляють гліфосатні засоби під різними назвами.

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