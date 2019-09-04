Германия с конца 2023 года запретит спорный гербицид на основе глифосата

Германия запретит использование гербицида на основе глифосата, предмета миллиардных судебных исков США из-за его канцерогенного характера, с конца 2023 года и ограничит его использование до этой даты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Германия приняла такое решение после того, как нижняя палата парламента Австрии в июле приняла законопроект, запрещающий использование всех видов глифосата, и после того, как около 20 французских мэров в прошлом месяце запретили его в своих муниципалитетах.

Компания Bayer выразила несогласие с решением Германии, заявив: "Такой запрет игнорирует научные оценки компетентных органов во всем мире, которые более 40 лет определяли, что глифосат можно использовать безопасно".

Глифосат разрешен к использованию в Европейском Союзе до декабря 2022 года. ЕС опирается на рекомендации Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и Европейского агентства по химическим веществам, которые не классифицировали глифосат как канцерогенный.

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Гербициды на основе глифосата – наиболее часто применяемые средства борьбы с сорняками в мире.

Правительство Германии заявило, что с 2020 года будет систематически сокращать использование гербицидов, содержащих глифосат.

Глифосат изначально был разработан химическим гигантом Monsanto, американской компанией, которая стала дочерней компанией немецкого Bayer прошлого года. Гербицид впервые появился на рынке под названием Roundup в 1974 году. Патент на него уже истек, и различные компании теперь производят глифосатные средства под разными названиями.

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