Суд ЄС зобов'язав операторів передавати дані про дзвінки службі 112 після вбивства в Литві

Жахливе зґвалтування і вбивство викраденого підлітка в Литві спонукало Суд ЄС зобов'язати операторів мобільного зв'язку передавати дані, що дозволяють локалізувати дзвінки, які надходять на міжнародний номер екстреної служби 112.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

17-річна дівчинка, яка була викрадена і спалена живцем у багажнику автомобіля в 2013 році, зробила 10 дзвінків на номер 112 і просила про допомогу. Однак її номер не відображався в центрі екстреної допомоги, що заважало її знайти.

Сім'я дівчинки подала позов, звинувативши Литву в невиконанні директиви ЄС, що вимагає від операторів зв'язку надавати безкоштовну інформацію про абонентів для визначення місця розташування дзвінків на номер 112.

Суд виніс рішення, що всі оператори телефонного зв'язку в ЄС повинні надавати цю інформацію. Вони мають робити це навіть для телефонів, в які не вставлена SIM-карта, але які все ще можуть підключатися до послуги 112.

В даний час вісім з 28 країн-членів ЄС, в тому числі Франція, не дозволяють телефонам без SIM-карти здійснювати дзвінки на номер 112.

У багатьох випадках це було зроблено для того, щоб діти, які грають зі старими мобільними телефонами, випадково не подзвонили в службу екстреної допомоги.