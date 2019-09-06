Суд ЕС обязал операторов передавать данные о звонках службе 112 после убийства в Литве

Ужасное изнасилование и убийство похищенной девочки в Литве побудило Суд ЕС обязать операторов мобильной связи передавать данные, позволяющие локализовать звонки, поступающие на международный номер экстренной службы 112.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

17-летняя девушка, которая была похищена и сожжена заживо в багажнике автомобиля в 2013 году, сделала 10 звонков на номер 112 и просила о помощи. Однако ее номер не отображался в центре экстренной помощи, что мешало ее найти.

Семья девочки подала иск, обвинив Литву в невыполнении директивы ЕС, которая требует от операторов связи предоставлять бесплатную информацию об абонентах для поиска звонков на номер 112.

Суд вынес решение, что все операторы телефонной связи в ЕС должны предоставлять эту информацию. Они должны делать это даже для телефонов, в которые не установлена ​​SIM-карта, но которые все еще могут подключаться к услуге 112.

В настоящее время восемь из 28 стран-членов ЕС, в том числе Франция, не позволяют телефонам без SIM-карты совершать звонки на номер 112.

Во многих случаях это было сделано для того, чтобы дети, играя с мобильными телефонами, случайно не позвонили в службу экстренной помощи.