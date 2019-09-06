У Норвегії трапився обвал гори, якого чекали з 2014 року

50-метрова вершина гори Веслеманнен на півдні Норвегії обвалилася і викликала довгоочікуваний зсув, який не спричинив жодних травм або матеріальних пошкоджень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Ларс Харальд Блікра з Норвезького управління водних ресурсів та енергетики сказав норвезькому мовнику NRK: "Це фантастика, що зсув нарешті трапився".

Він додав, що норвезькі служби чекали зсуву "протягом багатьох років."

Сильний дощ увечері в четвер викликав зсув на гірському масиві Маннен. Ризики обвалу там були зареєстровані з 2014 року, що призвело до численних попереджень для цього району.

30 серпня ризик зсуву знову підняли до найвищого рівня і, в якості запобіжного заходу, була закрита прилегла залізнична лінія і евакуйовані 11 осіб – вже вшістнадцяте.

Позаминулого року норвезькі служби теж марно чекали обвалу і п’ять разів евакуйовували людей.