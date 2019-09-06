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В Норвегии произошел обвал горы, которого ждали с 2014 года

Пятница, 6 сентября 2019, 13:21

50-метровая вершина горы Веслеманнен на юге Норвегии рухнула и вызвала долгожданный оползень, который не привел к травмам или материальному ущербу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Ларс Харальд Бликра из Норвежского управления водных ресурсов и энергетики сказал норвежскому вещателю NRK: "Это фантастика, что оползень наконец произошел".

Он добавил, что норвежские службы ждали этого события "в течение многих лет".

Сильный дождь вечером в четверг вызвал оползень в горном массиве Маннен. Риски обвала там были зарегистрированы с 2014 года, что привело к многочисленным предупреждениям для этого района.

30 августа риск оползня снова подняли до самого высокого уровня и, в качестве меры предосторожности, была закрыта прилегающая железнодорожная линия и эвакуированы 11 человек - уже в 16-й раз.

В позапрошлом году норвежские службы тоже напрасно ждали обвала и пять раз эвакуировали людей.

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