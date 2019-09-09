Макрон вибачився перед Албанією за неправильний гімн перед футбольним матчем

Прем'єр-міністр Албанії заявив, що президент Франції Еммануель Макрон вибачився перед ним після того, як неправильний національний гімн зіграли перед відбірковим матчем чемпіонату Європи між двома країнами в суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Як повідомив Еді Рама, Макрон висловив "свої щирі вибачення за скандальну помилку Французької федерації футболу з нашим національним гімном".

Албанські гравці виглядали приголомшеними, а вболівальники розлютилисть, коли замість гімну Албанії перед матчем прозвучав гімн Андорри.

Андорра знаходиться в тій же відбірковій групі, що і Франція і Албанія.

Початок матчу на "Стад де Франс" було відкладено приблизно на 10 хвилин, а потім пролунав правильний гімн.

Однак цим курйози під час матчу не закінчилися - диктор вирішив вибачитися перед албанцями за неправильний гімн, однак переплутав назви країн, назвавши Албанію Вірменією.