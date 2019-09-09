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Макрон извинился перед Албанией за неправильный гимн перед футбольным матчем

Понедельник, 9 сентября 2019, 11:20

Премьер-министр Албании заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон извинился перед ним после того, как неправильный национальный гимн был сыгран перед отборочным матчем чемпионата Европы между двумя странами в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Как сообщил Эди Рама, Макрон принес "свои искренние извинения за скандальную ошибку Французской федерации футбола с нашим национальным гимном".

Албанские игроки выглядели ошеломленными, а болельщики разозлились, когда вместо гимна Албании перед матчем прозвучал гимн Андорры.

Андорра находится в той же отборочной группе, что и Франция и Албания.

Начало матча на "Стад де Франс" было отложено примерно на 10 минут, а затем прозвучал правильный гимн.

Однако этим курьезы во время матча не закончились - диктор решил извиниться перед албанцами за неправильный гимн, однако перепутал названия стран, назвав Албанию Арменией.

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