Джонсон вважає можливим домовитися з ЄС щодо угоди про Brexit до 18 жовтня

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає за можливе досягти угоди з Євросоюзом про вихід до 18 жовтня.

Про це він заявив під час візиту в Дублін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Я б вважав за краще дійти згоди. Наші уряди три роки жували цю проблему... Я не скажу, що ми можемо зробити все це сьогодні, але я вірю, що до 18 жовтня може бути угода", - сказав Джонсон.

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Він також заявив, що Британія ніколи не буде проводити перевірки на ірландському кордоні.

"Приберіть політику - і ви знайдете практичні проблеми, які можна вирішити за допомогою енергії і духу компромісу. Одне повідомлення, яке я хочу висловити вам сьогодні: я хочу отримати угоду", - додав прем'єр.

Прем'єр Ірландії Лео Варадкар заявив, що "запасний механізм" для ірландського кордону є критичним компонентом угоди про вихід, і Британія поки не представила альтернатив.

"Ми ще не отримали такі альтернативні пропозиції... Ми не замінимо юридичну гарантію обіцянкою. Ставки високі", - сказав він.

Зазначимо, що 17-18 жовтня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС, який має розглянути нові пропозиції Британії, якщо такі будуть подані. Відтермінування виходу Британії також мають затверджувати лідери 27 країн.

Раніше в уряді Британії заявляли, що дотримуються свого плану Brexit і не будуть домагатися затримки виходу з ЄС після 31 жовтня.