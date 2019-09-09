Джонсон считает возможным договориться с ЕС по соглашению о Brexit до 18 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает возможным достичь соглашения с Евросоюзом о выходе до 18 октября.

Об этом он заявил во время визита в Дублин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Я бы предпочел договориться. Наши правительства три года мусолили эту проблему... Я не скажу, что мы можем сделать все это сегодня, но я верю, что до 18 октября может быть соглашение", - сказал Джонсон.

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Он также заявил, что Великобритания никогда не будет проводить проверки на ирландской границе.

"Уберите политику – и вы найдете практические проблемы, которые можно решить с помощью энергии и духа компромисса. Одно сообщение, которое я хочу выразить вам сегодня: я хочу получить соглашение", - добавил премьер.

Премьер Ирландии Лео Варадкар заявил, что "запасной механизм" для ирландской границы является критическим компонентом соглашения о выходе и Великобритания пока не представила альтернатив.

"Мы еще не получили такие альтернативные предложения... Мы не заменим юридическую гарантию обещанием. Ставки высоки", - сказал он.

Отметим, что 17-18 октября в Брюсселе состоится саммит ЕС, который должен рассмотреть новые предложения Британии, если таковые будут представлены. Отсрочку выхода Британии также должны утверждать лидеры 27 стран.

Ранее в правительстве Великобритании заявляли, что придерживаются своего плана Brexit и не будут добиваться задержки выхода из ЕС после 31 октября.