ЗМІ: МЗС Швеції очолить міністр торгівлі

Міністр торгівлі Швеції та член Соціал-демократичної партії Анн Лінде замінить Маргот Вальстрьом на посаді міністра закордонних справ.

Як передає "Європейська правда", про це повідомив суспільний мовник SVT, посилаючись на власні джерела.

Вальстрьом, також соціал-демократ, у п’ятницю оголосила, що піде у відставку через п’ять років на цій посаді, щоб проводити більше часу з родиною.

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Вальстрьом заявила, що прем'єр-міністр Стефан Льовен має оголосити її наступника у вівторок, 10 вересня, коли він робитиме свою політичну заяву з нагоди відновлення роботи парламенту після літньої перерви.

57-річна Лінде з 2016 року по січень 2019-го була міністром з питань ЄС та торгівлі, а з січня стала міністром торгівлі, відповідальним за північні країни.