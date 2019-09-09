СМИ: МИД Швеции возглавит министр торговли

Министр торговли Швеции и член Социал-демократической партии Анн Линде заменит Маргот Вальстрём в должности министра иностранных дел.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщил общественный вещатель SVT со ссылкой на собственные источники.

Вальстрём, также социал-демократ, в пятницу объявила, что уйдет в отставку через пять лет на этой должности, чтобы проводить больше времени с семьей.

Вальстрём заявила, что премьер-министр Стефан Левен должен объявить ее преемника во вторник, 10 сентября, когда он будет делать свою политическое заявление по случаю возобновления работы парламента после летнего перерыва.

57-летняя Линде с 2016 года по январь 2019-го была министром по вопросам ЕС и торговли, а с января стала министром торговли, ответственным за северные страны.