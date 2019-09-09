У Німеччині неонациста обрали мером міста, провідні партії вимагають скасувати рішення

Партія канцлера Німеччини Ангели Меркель засудила обрання члена ультраправої Національної демократичної партії NPD Стефана Ягші мером містечка Вальдзидлунг (округ Альтенштадт, земля Гессен).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Аннегрет Крамп-Карренбауер, лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Меркель, заявила про необхідність скасування рішення.

Ягшу обрали одноголосно в четвер після того, як посада залишалася вакантною протягом тижнів. За нього свої голоси віддали представники провідних німецьких партій.

Місцевий член ХДС Норберт Шеласко, який також проголосував за Ягшу, сказав, що місцева рада обрала його, оскільки "у нас немає нікого іншого, особливо нікого молодого, хто знає, як користуватися комп’ютерами та надсилати електронні листи".

Законодавці інших ключових партій також висловили шок. NPD відома своєю відкритою антиміграційною позицією.

Конституційний суд Німеччини раніше відхилив пропозицію про заборону політсили, яку звинувачують у пропаганді расистської і антисемітської політики.