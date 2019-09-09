В Германии неонациста избрали мэром города, ведущие партии требуют отменить решение

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель осудила избрание члена ультраправой Национальной демократической партии NPD Стефана Ягши мэром города Вальдзидлунг (округ Альтенштадт, земля Гессен).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) заявила о необходимости отмены решения. Ягшу выбрали единогласно в четверг после того, как должность неделями оставалась вакантной. За него свои голоса отдали представители ведущих немецких партий.

Местный член ХДС Норберт Шеласко, который также проголосовал за Ягшу, сказал, что местный совет избрал его, поскольку "у нас нет никого другого, особенно никого молодого, кто знает, как пользоваться компьютерами и отправлять электронные письма".

Законодатели других ключевых партий также выразили шок. NPD известна своей открытой антимиграционной позицией.

Конституционный суд Германии ранее отклонил предложение о запрете политсилы, которую обвиняют в пропаганде расистской и антисемитской политики.