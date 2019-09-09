Французький міністр: зарано скасовувати санкції проти Москви через Україну

Міністр закордонних справ Франції в понеділок привітав кроки Росії та України, спрямовані на врегулювання кризи між двома країнами, зокрема нещодавній обмін полоненими, але заявив, що передчасно скасовувати санкції проти Москви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ще не час скасовувати санкції. Ми бачимо новий образ мислення порівняно із останніми кількома роками, чому ми раді", - заявив міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан на пресконференції у Москві.

"Ми прибули запропонувати від імені президента республіки новий порядок денний довіри та безпеки", - сказав Ле Дріан.

"Настав час, щоб працювати над зменшенням недовіри", - зазначив він, цитує RFI.

Міністр оборони Франції Флоранс Парлі зазначила, що "важливо говорити один з одним, щоб уникнути непорозумінь і напруги".

Президент Франції Еммануель Макрон нещодавно назвав Росію "глибоко європейською" країною. Виступаючи перед дипломатами, Макрон заявив, що "Європа зникне", якщо не зможе переосмислити свою стратегію щодо Росії. Він категорично виступив проти посилення санкцій проти Москви.

Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки", можливо, він відбудеться уже у вересні.