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Французский министр: рано отменять санкции против Москвы из-за Украины

Понедельник, 9 сентября 2019, 16:08

Министр иностранных дел Франции в понедельник приветствовал шаги России и Украины, направленные на урегулирование кризиса между двумя странами, в частности недавний обмен пленными, но заявил, что преждевременно отменять санкции против Москвы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Пока не время отменять санкции. Мы видим новый образ мышления по сравнению с последними несколькими годами, чему мы рады", - заявил министр иностранных дел Ле Дриан на пресс-конференции в Москве.

"Мы прибыли предложить от имени президента республики новую повестку дня доверия и безопасности", - сказал Ле Дриан.

"Пришло время работать над снижением недоверия", - отметил он, цитирует RFI.

Министр обороны Франции Флоранс Парли отметила, что "важно говорить друг с другом, чтобы избежать недоразумений и напряжения".

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно назвал Россию "глубоко европейской" страной. Выступая перед дипломатами, он заявил, что "Европа исчезнет", если не сможет переосмыслить свою стратегию в отношении России. Макрон выступил категорически против ужесточения санкций против Москвы.

Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров государств "нормандской четверки", возможно, он состоится уже в сентябре.

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Франция санкции
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