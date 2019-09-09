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Чех, воюющий против Украины, потерял ногу, подорвавшись на мине

Понедельник, 9 сентября 2019, 16:55

Гражданин Чехии Павел Ботка, который воюет на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков, в августе лишился ноги, наступив на прыгающую мину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuálně.cz.

Ботка не намерен возвращаться на родину, где может получить серьезный тюремный срок за участие в незаконных вооруженных формированиях.

 
Павел Ботка
Jiří Just

Боевик, получивший позывной "Кавказ", попал на восток Украины весной 2015 года с территории России и участвовал в боях против украинской армии. Ранее он занимался борьбой и работал охранником. Сейчас гражданин Чехии находится в одной из больниц на неподконтрольной Киеву территории.

В середине августа наемник получил серьезные ранения на передовой и потерял часть ноги ниже колена. "Прогнозов пока нет. Сейчас мы пытаемся спасти колено", - описывает свое состояние "Кавказ".

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Ботка сообщил, что планирует получить спортивный протез и хочет вернуться на линию фронта.

Чешские правоохранители сейчас расследуют причастность около 20 граждан страны к участию в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.

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