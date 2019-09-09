У Валлонії узгодили формування уряду

Три партії 9 вересня домовилися сформувати уряд Валлонії, франкомовної частини Бельгії: Соціалістична партія, Ліберальна партія та Зелені (Ecolo).

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише EUobserver.

Партії домовилися як про уряд Валлонії (куди належить німецькомовна частина Бельгії, але без Брюсселя), так і про уряд франкомовної спільноти (без німецьких спікерів, але з Брюсселем).

26 травня в Бельгії одночасно пройшли вибори до Європарламенту, федерального і регіональних парламентів, на яких перемогли радикальні партії, що виступають за розширення повноважень регіонів.

У Бельгії немає загальнонаціональних партій, на виборах в нижню палату парламенту Фландрія (північ) голосує за свої нідерландськомовні партії, Валлонія (південь) - за свої, франкомовні.

Місця в парламенті між переможцями розподіляються за квотним принципом - зі 150 місць в Палаті представників 87 відходять фламандцям, 67 - Валлонії.

У Фландрії у серпні почалися переговори про новий уряд без ультраправих. Про переговори між політичними партіями на федеральному рівні наразі не повідомлялося.